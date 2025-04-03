Роспотребнадзор проверит сообщения о новой бактерии в Малайзии

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Роспотребнадзор начал проверку по факту сообщений об обнаружении в Малайзии новой бактерии, устойчивой к антибиотикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писали СМИ, новая бактерия вызывает инфекции в различных частях тела.

"В публикациях уточняется, что возбудитель найден международной исследовательской группой в одной из больниц страны. Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию", – говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее россиян предупредили о росте рисков межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1. После завершения происходящих в его структуре изменений он может стать высокопатогенным для людей.

Рост числа вспышек этого заболевания вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.