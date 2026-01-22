Коллекция носков американского телеведущего Донована попала в Книгу рекордов Гиннеса

Коллекция носков американского телеведущего утренних новостей CBS Джима Донована попала в Книгу рекордов Гиннеса. Установить рекорд ему помогли поклонники. Много лет они присылали ведущему носки с разными принтами. В итоге он собрал 1 531 пару носков. Таким образом его коллекция стала самой большой в мире.

По словам телеведущего, зафиксировать рекорд оказалось сложно. Чтобы внести данные в специальную таблицу по каждой паре пришлось потратить несколько часов.

