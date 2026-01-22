Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 января, 08:00

В мире

Коллекция носков американского телеведущего Донована попала в Книгу рекордов Гиннеса

Новости мира: циклон "Гарри" обрушился на юг Италии

Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии

Циклон "Гарри" пришел на юг Италии

Новости мира: массовые беспорядки охватили Страсбург

Власти Хургады опровергли информацию о закрытии пляжей из-за акул

Мать Свечникова заявила, что тату ее сына и найденного в Босфоре погибшего совпадают

Показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане вызвал громкий скандал в соцсетях

На Тайване у девушки отказали почки из-за частого употребления бабл-ти

Коллекция носков американского телеведущего утренних новостей CBS Джима Донована попала в Книгу рекордов Гиннеса. Установить рекорд ему помогли поклонники. Много лет они присылали ведущему носки с разными принтами. В итоге он собрал 1 531 пару носков. Таким образом его коллекция стала самой большой в мире.

По словам телеведущего, зафиксировать рекорд оказалось сложно. Чтобы внести данные в специальную таблицу по каждой паре пришлось потратить несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

