Новости мира: протесты фермеров проходят в Польше

В Польше протесты фермеров набирают обороты. Аграрии выходят на митинги по всей стране. Они перекрывают движение на центральных улицах городов, а также на межрегиональных трассах и таким образом выступают против подписания торгового соглашения между Европейским союзом и странами Южноамериканского общего рынка. Фермеры опасаются недобросовестной конкуренции и потери рабочих мест. По их мнению, эта продукция производится по более низким экологическим и санитарным стандартам. Это угрожает даже продовольственной безопасности Польши.

Центр Тель-Авива снова заполнили тысячи людей. Для города это уже стало еженедельной традицией. Жители выходят на улицы, чтобы выразить недовольство правительством. Требования не меняются: участники акции ждут, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинет свой пост. Кроме отставки премьера, протестующие настаивают на честном и независимом расследовании нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября 2023 года.

