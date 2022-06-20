Актер Бен Стиллер посетил Украину в качестве посла доброй воли ООН

Актер Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли ООН. Он приехал во Львов, сделал несколько фотографий и отправился домой.

Стиллер не в первый раз публично интересуется событиями на Украине. Ранее он встречался с беженцами в Польше. Послом доброй воли актер является уже четыре года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

