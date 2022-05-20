Украинские беженцы сожгли дом в ФРГ, пытаясь поджечь российский флаг

В Германии украинские беженцы устроили акцию с сожжением российского флага, но в итоге сожгли весь дом. Случилось это в городе Вольфен.

Беженцам не понравился российский флаг, который оказался в доме, куда их поселили. Решили сжечь его с помощью "катушки Теслы", но что-то пошло не так, начался пожар, дом сгорел дотла.

Инцидент вызвал недовольство европейских пользователей Сети. Комментаторы заявляют, что мигранты злоупотребляют гостеприимством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.