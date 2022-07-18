В парке Мариуполя открылась выставка трофейной военной техники

В центральном парке Мариуполя открылась выставка трофейной военной техники. На всеобщее обозрение выставлены боевые машины, брошенные боевиками на заводе "Азовсталь".

Кроме тяжелой техники представлены снайперские винтовки, автоматы и пистолеты. В основном это оружие, состоящее на вооружении стран НАТО и доставленное на Украину с Запада. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.