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17 марта, 08:45

В мире

Американскую девушку-блогера едва не депортировали из Австралии за ролик с вомбатом

Американскую девушку-блогера едва не депортировали из Австралии за ролик с вомбатом

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Скандал разгорелся вокруг американской девушки-блогера в Австралии. Дело едва не дошло до депортации. Инцидент произошел из-за ролика, на котором девушка хватает маленького вомбата на обочине дороги. Тот визжал и шипел, а его мать испуганно бегала рядом.

Многим подписчикам такое поведение американки не понравилось, а премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал ее действия возмутительными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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