Американскую девушку-блогера едва не депортировали из Австралии за ролик с вомбатом

Скандал разгорелся вокруг американской девушки-блогера в Австралии. Дело едва не дошло до депортации. Инцидент произошел из-за ролика, на котором девушка хватает маленького вомбата на обочине дороги. Тот визжал и шипел, а его мать испуганно бегала рядом.

Многим подписчикам такое поведение американки не понравилось, а премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал ее действия возмутительными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.