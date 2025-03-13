Правительство Аргентины увеличило объем помощи пострадавшим от наводнения

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Правительство Аргентины пообещало создать фонд в размере 184 миллионов долларов для помощи пострадавшим в результате наводнения в провинции Буэнос-Айрес, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы президента страны Хавьера Милея.

Данное решение было принято в ответ на критику о том, что помощь была оказана не в полном объеме, и после посещения Милеем города Баия-Бланка. Там он констатировал размер ущерба.

Ожидается, что средства из фонда будут поступать пострадавшим напрямую в зависимости от их потребностей, минуя посредников.

Вместе с тем администрация главы государства обвинила губернатора Буэнос-Айреса Акселя Кисильофа в "использовании боли жителей провинции в политических целях".

Наводнение накрыло провинцию 7 марта из-за сильного дождя. За несколько часов в зоне бедствия выпало порядка 300 миллиметров осадков, что стало рекордным показателем для города.

10 марта власти страны объявили трехдневный траур в связи с гибелью по меньшей мере 16 человек. На тот момент были эвакуированы 963 человека и наблюдались перебои с электричеством. Тогда же федеральное правительство пообещало выделить 9 миллионов долларов для устранения последствий.