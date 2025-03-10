В Аргентине объявлен траур по жертвам наводнения

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Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи с гибелью по меньшей мере 16 человек в результате наводнения на юге провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщила администрация президента страны Хавьера Милея в соцсети Х.

ЧП произошло в провинции в пятницу, 7 марта, из-за сильного дождя. За несколько часов в зоне бедствия выпало порядка 300 миллиметров осадков, что стало рекордным показателем для города.

Согласно информации от властей, были эвакуированы 963 человека. При этом в настоящее время продолжаются поиски двух детей, пропавших во время наводнения. Кроме того, в городе до сих пор наблюдаются перебои с электричеством. Федеральное правительство пообещало выделить 9 миллионов долларов для устранения последствий.

Вместе с тем сильнейшие дожди привели к наводнениям и в Индии. Огромный оползень перекрыл реку, из-за чего под угрозой затопления оказалась целая деревня.

Занятия в школах отменены, некоторые населенные пункты отрезаны от большой земли. Людей эвакуируют, есть сообщения о пострадавших. Закрыты сотни дорог, в том числе несколько национальных шоссе.