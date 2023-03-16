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Черный скад заметили над Сиднеем

Черный скад заметили над Сиднеем

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Метеорологи объяснили особенности черного скада, который заметили в Сиднее. Скад – разновидность фрактального облака, которая возникает на небольшой высоте над землей перед грозами. Такие облака всегда обособлены, у них неправильная форма, они рваные и тонкие. При попадании в нисходящий поток они часто перемещаются быстрее, чем грозовые облака.

Местные жители успели сравнить скады с дементорами из цикла книг про Гарри Поттера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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