Новости мира: стрельба в США и крушение горки в индонезийском аквапарке

В США вновь стрельба. По меньшей мере 10 человек погибли, трое ранены. Все произошло в супермаркете города Буффало. По данным полиции, нападавший открыл стрельбу из винтовки. Подозреваемый сдался полиции, ему 18 лет.

В Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу около Центрального рынка. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работает полиция, рынок оцеплен.

Шесть человек пострадали в столкновении самолета и автомобиля во Флориде. Легкомоторный самолет с отказавшим двигателем пытался аварийно сесть на автомобильном мосту. Движение перекрыть не успели, и самолет врезался прямо в поток автомобилей.

В индонейзийском аквапарке "Кенпарк" среди белого дня обрушилась водная горка. В этот момент на ней было много людей. 16 посетителей получили травмы, их развезли по больницам. По словам спасателей тот факт, что никто не погиб – большая удача.

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