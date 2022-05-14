Туристам рассказали, куда можно отправиться в отпуск из России

Эксперты рассказали, куда туристы могут поехать в отпуск из России.

Так, беспорядки на Шри-Ланке пошли на спад. Как сообщили в российском МИДе, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее, туристов попросили пока не покидать территорию отелей. Подробнее по теме – в сюжете телеканала Москва 24.