Создательницу эссе "Как убить мужа" приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

В США писательница, которая вела блог "Как убить мужа", получила пожизненный срок за убийство мужа. Пара прожила вместе 25 лет.

Любимого супруга женщина застрелила. Поначалу блогершу, которой 71 год, никто и не подозревал. И это несмотря на достаточно явные улики – найденный в доме пистолет и запрос в браузере "как стрелять из Glock".

Подозреваемых искали среди конкурентов. В городе убитый был известным шеф-поваром. Подозрения возникли только после того, как полиция узнала о том, какой блог ведет женщина, а еще о ее работе над книгой с таким же названием.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.