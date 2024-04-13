Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 16:30

В мире

Новости мира: иранский спецназ провел спецоперацию по захвату торгового судна

Новости мира: иранский спецназ провел спецоперацию по захвату торгового судна

Новости мира: неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее

Новости мира: ливанское движение "Хезболлах" выпустило более 50 ракет по Израилю

Новости мира: фура протаранила правительственное здание в Техасе

Исландский вулкан Сундх-нукур извергается 26 дней подряд

Новости мира: торнадо обрушился на Луизиану, Техас и Миссисипи в США

Новости мира: не менее девяти человек погибли в результате аварии в Бразилии

Новости мира: штормовой ветер в Китае вырвал окна в небоскребе и унес жизни двух людей

Новости мира: МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток

Новости мира: 100 тыс человек в Казахстане эвакуировали из-за наводнения

Иранский спецназ захватил торговое судно в Ормузском проливе. Спецоперацию провели с помощью вертолета. Об этом сообщает информагентство страны. Под флагом Португалии сухогруз шел из ОАЭ в Индию. Однако известно, что он относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

Тем временем на севере Китая трактористу пришлось работать в нестандартных условиях. На поле, где находилась сельхозтехника, налетело торнадо. Жителю Поднебесной пришлось спасать не только себя, но и уводить животных, которые паслись неподалеку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика