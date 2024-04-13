Новости мира: иранский спецназ провел спецоперацию по захвату торгового судна

Иранский спецназ захватил торговое судно в Ормузском проливе. Спецоперацию провели с помощью вертолета. Об этом сообщает информагентство страны. Под флагом Португалии сухогруз шел из ОАЭ в Индию. Однако известно, что он относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

Тем временем на севере Китая трактористу пришлось работать в нестандартных условиях. На поле, где находилась сельхозтехника, налетело торнадо. Жителю Поднебесной пришлось спасать не только себя, но и уводить животных, которые паслись неподалеку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.