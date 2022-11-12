Новости мира: стрельба в Канаде и забастовка в метро Великобритании

В одном из колледжей в Канаде началась стрельба. По данным полиции перестрелка произошла в парке. Кампус сразу оцепили, учащихся и преподавателей вывели за пределы закрытой территории. Сообщается, что были ранены четыре человека.

Лондонцы сутки вынуждены были толкаться в переполненных автобусах. Пользоваться наземным транспортом пришлось из-за забастовки в метро. Причиной стачки стало решение государственной компании Transport for London сократить до конца 2022 года около 600 сотрудников и снизить размеры пенсионных выплат.



Настоящий хоас после блокировки кольцевой дороги начался в Париже. Десятки климатических активистов вышли на трассу, мешая проезду автомобилей. Акция продолжалась меньше получаса, затем протестующих разогнала полиция.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.