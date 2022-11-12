Число пострадавших при стрельбе в Канаде выросло до 4 – СМИ

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Число раненых при стрельбе в канадском Квебеке увеличилось до 4 человек. Об этом сообщает телеканал CTV. Ранее СМИ сообщали о троих пострадавших.

"Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency в округе Лаваль", – говорится в сообщении.

Представитель местной полиции рассказала изданию, что в самом кампусе стрельбы не было, она произошла в парке неподалеку от учебного заведения. При этом она не уточнила, являются ли пострадавшие учащимися колледжа.

"Майор не смогла сказать, сколько было произведено выстрелов, но подтвердила, что все пострадавшие получили огнестрельные ранения", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу вечером. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Правоохранительные органы разыскивают одного или нескольких подозреваемых.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при стрельбе в городе Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще двое получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления вычислили и ликвидировали.

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