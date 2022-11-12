Три человека были ранены при стрельбе возле колледжа в Канаде – СМИ

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Три человека получили ранения в результате стрельбы в парке неподалеку от одного из колледжей в канадском Квебеке. Об этом сообщает CBC.

По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Уточняется, что правоохранительные органы разыскивают одного или нескольких подозреваемых.

"Полиция сообщает, что у пострадавших нет опасных для жизни травм. <...> внутри колледжа ничего не произошло, хотя пострадавшие, получив травмы, забежали внутрь здания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у полиции нет данных о возрасте пострадавших. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что два человека, включая одного полицейского, погибли в результате стрельбы в трех канадских городах. По данным СМИ, сначала выстрелы прозвучали в одном из кафе в Миссиссоге, затем стрелок поехал в Милтон, где открыл стрельбу в магазине автозапчастей, затем он направился в Гамильтон.

До этого два человека погибли при стрельбе в городе Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще двое получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления вычислили и ликвидировали.

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