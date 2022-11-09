Сирийские военные не пропустили колонну американцев на блокпосту в Эль-Хасеке – СМИ

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Сирийские военные не пропустили американскую военную колонну на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджана в провинции Эль-Хасеке. Об этом сообщает агентство SANA.

"Блокпост сирийской арабской армии <...> перехватил колонну из восьми военных машин американских оккупационных сил, предотвратив ее движение", – говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты захватили и удерживают контроль над некоторыми районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды.

Как уточнял министр обороны РФ Сергей Шойгу, в этих местах происходит фактическое воровство полезных ископаемых у суверенного государства.

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