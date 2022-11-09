05:41Политика
Сирийские военные не пропустили колонну американцев на блокпосту в Эль-Хасеке – СМИ
Фото: AP Photo
Сирийские военные не пропустили американскую военную колонну на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджана в провинции Эль-Хасеке. Об этом сообщает агентство SANA.
"Блокпост сирийской арабской армии <...> перехватил колонну из восьми военных машин американских оккупационных сил, предотвратив ее движение", – говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты захватили и удерживают контроль над некоторыми районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды.
Как уточнял министр обороны РФ Сергей Шойгу, в этих местах происходит фактическое воровство полезных ископаемых у суверенного государства.
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