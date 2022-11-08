В МИД РФ заявили о продвижении диалога с Турцией по перелетам авиации РФ в Сирию

Фото: Москва 24/Роман Васильев

В диалоге между Россией и Турцией о снятии ограничений на перелеты российской авиации в Сирию наблюдается определенный прогресс, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть. Этим занимаются наши авиационные власти. Мы, как министерство иностранных дел, активно поддерживаем эти усилия", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Богданова, МИД РФ принимает необходимые меры для нейтрализации проблем, которые периодически возникают в процессе переговоров.

Ранее глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез заявил, что власти Турции перешли к частичной оплате российского природного газа в рублях. Он отметил, что в настоящее время Турция и Россия осуществляют технические работы по организации торговли, в том числе в области энергетики, в национальных валютах двух стран.

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