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17:03

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В ГД предложили запретить The Sims 3 и Assassin's Creed

Фото: YouTube/Ubisoft

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой запретить в России видеоигры, которые пропагандируют ЛГБТ и насилие, сообщает РИА Новости.

Среди предлагающихся к запрету:

  • Assassin's Creed;
  • Dragon Age;
  • Life Is Strange;
  • The Last of Us;
  • Apex Legends;
  • Overwatch;
  • The Sims 3.

По словам Лантратовой, многие девочки любят игру The Sims 3, однако в ней также пропагандируют однополые отношения.

"Игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!" – указала парламентарий.

27 октября Госдума одобрила в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным.

Согласно законопроекту, предусматривался запрет на призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламе.

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