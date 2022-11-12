Западные страны снижают объемы поддержки украинских беженцев

Европейцы уже не так охотно помогают украинским беженцам. Так, их лишили бесплатного жилья в Польше в 2023 году. Об этом в эфире местной радиостанции рассказал уполномоченный польского правительства по делам беженцев.

Варшава подготовит поправки в закон, который позволял им находиться на территории страны и пользоваться материальной помощью. То, что размещение украинцев становится все более проблематичным, признают и в Берлине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.