Более половины урожая оказалось под угрозой из-за жары в Италии

Из-за экстремальной жары в Италии под угрозой оказалось больше половины урожая. Там обмелела река По, которая обеспечивала водой треть агросектора страны.

Кроме того, в Великобритании под угрозой находится все судоходство. В стране впервые в истории пересох исток Темзы.

Куда еще ударило знойное лето? И чем поплатятся европейцы грядущей зимой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.