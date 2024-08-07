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07 августа, 11:45

В мире

Новости мира: ливни обрушились на Мекку в Саудовской Аравии

Новости мира: ливни обрушились на Мекку в Саудовской Аравии

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Мощные ливни обрушились на город Мекка в Саудовской Аравии. Дожди вызвали наводнения и повредили дороги. Посещение Большой мечети стало практически невозможным для паломников, жителей города призвали к прекращению молитв в дни грозовых дождей. Метеорологический центр Саудовской Аравии объявил в королевстве красную тревогу на фоне непогоды.

Также стало известно, что на испанском острове Ибица экоактивисты устроили акцию рядом с виллой футболиста Леонеля Месси. Двое из них подобрались к особняку стоимостью в 11 миллионов долларов и облили фасад здания краской. Ответственность за акцию взяло на себя испанское движение Futuro Vegetal.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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