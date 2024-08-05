Итальянский спортсмен ночевал на улице из-за жары в номере Олимпийской деревни в Париже

Вокруг Олимпийских Игр в Париже возникли новые скандалы. Известно, что некоторые атлеты попали в больницу после заплыва в Сене, а один из итальянских спортсменов – чемпион ОИ-2024 по плаванию Томас Чеккон – решил ночевать на улице из-за неподходящих условий в Олимпийской деревне. Выяснилось, что в предоставленных комнатах у гостей нет кондиционеров, а вентиляторы есть не во всех номерах.

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