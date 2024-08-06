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06 августа, 07:45

В мире

Новости мира: экоактивисты окрасили каскад фонтанов в Германии

Новости мира: экоактивисты окрасили каскад фонтанов в Германии

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Экоактивисты окрасили каскад фонтанов в горном парке Вильгельмсхеэ в Германии. Так они решили высказаться против добычи калия и соли, которой занимается одна из немецких компаний. При этом защитников природы не смутил акт вандализма над историческим памятником. В 2013 году парк был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тем временем аргентинскую провинцию Кордова захватила саранча. Насекомых настолько много, что они перекрывают обзор водителям. Местные жители снимают из окон домов рой вредителей, которых привлекла кукуруза. По предварительным подсчетам, насекомые уничтожили около двух миллионов тонн сельхозкультуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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