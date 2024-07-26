Новости мира: самолет-амфибия упал в Казахстане

В Казахстане частный самолет-амфибия упал на глазах у отдыхающих. Это произошло на озере Алаколь. В салоне находились пилот и пассажирка. Оба с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В Болгарии второй день не могут потушить пожар на складе пиротехники. Накануне там прогремел сильный взрыв, детонация фейрверков продолжается до сих пор. Есть пострадавшие, один сотрудник склада погиб, еще двое пропали без вести.

В Китае больше 600 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Гаеми". Из опасных районов успели эвакуировать только порядка 150 тысяч жителей. Тайфун обрушился на юго-восточное побережье накануне вечером, после того как пронесся по острову Тайвань, где вызвал оползни и наводнения. Погибли три человека.

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