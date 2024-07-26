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26 июля, 23:30

Происшествия

Новости мира: самолет-амфибия упал в Казахстане

Новости мира: самолет-амфибия упал в Казахстане

Новости регионов: в Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище

Упавший со второго этажа в ТЦ в ТиНАО ребенок сбежал из детсада

Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области

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Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях

В Казахстане частный самолет-амфибия упал на глазах у отдыхающих. Это произошло на озере Алаколь. В салоне находились пилот и пассажирка. Оба с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В Болгарии второй день не могут потушить пожар на складе пиротехники. Накануне там прогремел сильный взрыв, детонация фейрверков продолжается до сих пор. Есть пострадавшие, один сотрудник склада погиб, еще двое пропали без вести.

В Китае больше 600 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Гаеми". Из опасных районов успели эвакуировать только порядка 150 тысяч жителей. Тайфун обрушился на юго-восточное побережье накануне вечером, после того как пронесся по острову Тайвань, где вызвал оползни и наводнения. Погибли три человека.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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