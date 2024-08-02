Доступ к Instagram заблокирован в Турции

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Доступ к соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокирован в Турции, пишет издание Bir Gun со ссылкой на решение турецкого Совета по технологиям и коммуникациям.

Причины и длительность ограничений официально не называются. Журналисты предположили, что это может быть связано с блокировкой Instagram соболезнований из-за убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что доступ к соцсети в России должен быть возобновлен как можно скорее. Однако он уточнил, что это произойдет не в условиях военного конфликта, когда действуют ограничения. Песков напомнил, что РФ должна использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения.

