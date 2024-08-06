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06 августа, 10:00

Происшествия

Новости мира: лесной пожар охватил шесть квадратных километров в Черногории

Новости мира: лесной пожар охватил шесть квадратных километров в Черногории

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Сильный лесной пожар распространился на площадь шесть квадратных километров около города Петровац в Черногории. Стихия уже подбирается к туристической столице Черногории – Будве. Местные жители также сообщают, что пламя приближается к автомобильной заправке. Пожарные работают в круглосуточном режиме.

Между тем китайские инженеры провели испытания нового гибридного беспилотника, который значительно отличается от привычных аппаратов, как внешне, так и функционально. Устройство способно вертикально взлетать с земли, из-под воды, а также переключаться между режимами "вода" – "воздух". Десятидневные испытания доказали работоспособность дрона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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