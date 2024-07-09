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09 июля, 17:30

Происшествия

Новости мира: ураган разрушил фитнес-клуб в Мексике

Новости мира: ураган разрушил фитнес-клуб в Мексике

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Фитнес-клуб не вынес натиска стихии в Мексике. Порывистый ветер повредил кровлю и сорвал часть стеклянного фасада. Находившиеся там в момент ЧП посетители успели снять кадры разрушений. В итоге не менее двух человек получили серьезные травмы.

Тем временем у пассажирского самолета Boeing во время полета отвалилось колесо. Авария произошла в международном аэропорту Лос-Анджелеса. В итоге пилотам удалось посадить воздушное судно, несмотря на отсутствие основного колеса в шасси. Никто из находившихся на борту 174 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Это был уже второй подобный случай за год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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