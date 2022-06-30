Новости последнего часа: Путин заявил, что у РФ нет никаких ограничений на вывоз удобрений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У России нет никаких ограничений на вывоз удобрений, их производят достаточно. Об этом заявил Владимир Путин.

Ходатайство о домашнем аресте для ректора РАНХиГС Владимира Мау поступило в Тверской суд Москвы. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Достаточно большая доля нефти и нефтепродуктов РФ уже переориентирована на Азию. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.