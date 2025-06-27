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27 июня, 18:15

Политика

Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Киевом

Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Киевом

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Москва заявила о готовности к новому раунду переговоров с Киевом. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции в Минске. По его словам, делегации двух стран продолжат контакты после завершения обменов военнослужащими и проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших.

Президент подчеркнул, что Россия уже передала более шести тысяч тел украинских военных и готова передать еще три тысячи, ожидая ответной реакции от Украины.

Третий раунд переговоров может пройти в Стамбуле. В рамках встречи должны обсуждаться проекты меморандумов обеих стран, подчеркнул Путин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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