Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 07:15

Политика

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Путин заявил, что теракт у Савеловского вокзала мог быть результатом вербовки

Песков назвал нарушением международного права планы передать Киеву ядерное оружие

Песков заявил, что передача Киеву ядерной бомбы является нарушением международного права

Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев

Владимир Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. Президент подчеркнул, что эти мобильные подразделения, оснащенные современным оружием и техникой, решают ключевые задачи по защите суверенитета и безопасности России.

Глава государства выразил благодарность военнослужащим и ветеранам за безупречную службу, мастерство и личное мужество. Кроме того, президент пожелал военным крепкого здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикаобществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика