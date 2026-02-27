Владимир Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. Президент подчеркнул, что эти мобильные подразделения, оснащенные современным оружием и техникой, решают ключевые задачи по защите суверенитета и безопасности России.

Глава государства выразил благодарность военнослужащим и ветеранам за безупречную службу, мастерство и личное мужество. Кроме того, президент пожелал военным крепкого здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.