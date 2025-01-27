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27 января, 15:30

Общество

Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в Ленинградской области

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Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент России возложил цветы к памятнику "Рубежный камень".

Кроме того, участники памятной акции собрались в военно-историческом комплексе "Невский пятачок" – это трехкилометровый участок фронта к югу от Ленинграда. На нем бойцы Красной армии сдерживали противника, который превосходил их по численности, и не позволяли приблизиться к городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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