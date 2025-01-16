"Мой район. Новости": Путин подписал указ о выплатах к 80-летию Победы в ВОВ

Ветераны ВОВ, их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По 55 тысяч рублей перечислят труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям льготников. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, президент России поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов статусом "Почетный гражданин" города, муниципалитета или региона. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".