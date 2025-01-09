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09 января, 23:30

Происшествия

В Крыму устраняют последствия разлива мазута на побережье Черного моря

В Крыму устраняют последствия разлива мазута на побережье Черного моря

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В Евпатории и Сакском районе Крыма объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута после затопления танкеров в Керченском проливе. Пострадали пляжи Анапы, Темрюка и Керчи.

С момента аварии обследовано более 1 300 квадратных километров акватории, очищено почти 40 тысяч квадратных метров. На побережье работают волонтеры из разных регионов России, собирая мазут вручную и с использованием экспериментальных технологий, предложенных учеными.

Экологи уверяют, что при соблюдении правил безопасности загрязненный песок не представляет серьезной угрозы. К лету отдых на побережье, по их прогнозам, станет возможным.

Однако в туристической отрасли отмечают снижение бронирований в Краснодарском крае на 10–15%. Туристы пока ждут нормализации ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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