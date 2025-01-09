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Новости

Новости

09 января, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Крыму ввели режим ЧС из-за мазута на берегах

Новости регионов: в Крыму ввели режим ЧС из-за мазута на берегах

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Новости регионов: неизвестный устроил опасный заезд в Тюмени

В Евпатории и Сакском районе Крыма объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения береговой линии мазутом. Проблема началась после крушения танкеров – нефтепродукты продолжают загрязнять новые участки. С 21 декабря уже собрано более 260 тонн загрязненного грунта, очищено почти 85 километров берегов.

В Санкт-Петербурге наледь с крыши упала на девушку. Инцидент зафиксировала уличная камера. Пострадавшая находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

В Тюмени мужчина на желтой машине устроил дрифт на площади у железнодорожного вокзала. Необычные маневры напугали прохожих. Полиция пока не комментирует произошедшее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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