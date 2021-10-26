Песков заявил, что в Москве не планируют вводить локдаун

В Кремле не обсуждают вопрос введения локдауна в Москве из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

Участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Мнёвников" закроют с 29 по 31 октября для присоединения новых станций.

Доллар и евро обновили годовые минимумы. На бирже американец опускался до 69,31 рубля, европеец – до 80,49 рубля.