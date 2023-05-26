Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 26 мая

Владимир Путин в пятницу, 26 мая, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также заявил, что РФ и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере, с учетом враждебного окружения. Кроме того, другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить без каких-либо условий.

После передачи "Троицы" Андрея Рублева в Храм Христа Спасителя группа специалистов будет принимать решение по дальнейшей реставрации иконы. Об этом также рассказал Дмитрий Песков.