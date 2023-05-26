Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Политика

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 26 мая

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 26 мая

В России начали разработку новой стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования

Новости часа: пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

Новости часа: Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно – Путин

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине более чем оправданна

Владимир Путин в пятницу, 26 мая, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также заявил, что РФ и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере, с учетом враждебного окружения. Кроме того, другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить без каких-либо условий.

После передачи "Троицы" Андрея Рублева в Храм Христа Спасителя группа специалистов будет принимать решение по дальнейшей реставрации иконы. Об этом также рассказал Дмитрий Песков.

Читайте также
властьполитикарелигиявидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика