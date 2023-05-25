Песков назвал террористическим заявление о том, что Путин является главной целью Киева

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Заявления Киева о Владимире Путине как о первоочередной цели украинской разведки являются террористическими. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях", – отметил он, комментируя заявление украинского руководства.

Говоря о безопасности главы государства на фоне угроз, представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы знают свою работу.

Песков также высказал мнение о том, что подобные заявления украинской стороны подтверждают, что российская спецоперация более чем оправданна и должна продолжаться до достижения поставленных целей.

Накануне в интервью Welt замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент России является главной целью украинских спецслужб. По его словам, Путин находится во главе списка целей разведки, поскольку он решает ход СВО.

