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Неважно, какое подразделение Украины атаковало Кремль, за этим все равно стоит киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В конце концов не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем и отдаем себе отчет, из этого и исходим при выстраивании нашей работы", – сказал он.

До этого газета The New York Times заявила, что в Белом доме считают, что атака дронов на Кремль была организована украинскими спецслужбами. По данным СМИ, американские разведслужбы не располагают данными, какая именно спецслужба имеет отношение к нападению.

В ночь на 3 мая на Кремль была осуществлена атака при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба дрона были сбиты военными, пострадавших нет. Российские власти считают, что в этом замешана украинская сторона. В Кремле инцидент назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, который заявил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников смехотворны.