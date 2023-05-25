В США признали причастность спецслужб Украины к атаке на Кремль – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белом доме считают, что атака дронов на Кремль была организована украинскими спецслужбами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации СМИ, американские разведслужбы не располагают данными, какая именно спецслужба имеет отношение к нападению. Кроме того, они не в курсе, был ли осведомлен о подготовке атаки президент Украины Владимир Зеленский.

В материале уточняется, что изначально в администрации американского лидера Джо Байдена изучали теорию, согласно которой атака дрона является "операцией под ложным флагом" российских властей. Однако после того, как Белому дому якобы удалось перехватить внутренние переговоры чиновников РФ, в Вашингтоне изменили свое мнение.

В ночь на 3 мая на Кремль была осуществлена атака при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба дрона были сбиты военными, пострадавших нет. Российские власти считают, что в этом замешана украинская сторона. В Кремле инцидент назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, который заявил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников смехотворны.