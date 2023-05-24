В Киеве назвали Путина главной целью украинской разведки

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Владимир Путин является главной целью украинской разведки. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt.

Он добавил, что российский президент находится во главе списка целей разведки, поскольку он координирует и решает ход спецоперации на Украине.

Скибицкий также сообщил, что ВСУ не собираются больше подрывать Крымский мост. Одновременно с этим замглавы ГУР Украины пригрозил разрушить порт Мариуполя, так как считает его одним из главных логистических пунктов.

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть минимум вооружений, необходимый для начала контрнаступления. При этом он не стал отрицать, что для успеха контрнаступления Киеву нужно больше оружия.

До этого Буданов заявил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он прокомментировал информацию о причастности Киева к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.