Аналитик объяснил падение биржевых цен на газ

Фото: depositphotos/Petrovich99

Аналитик Артам Деев в разговоре с RT оценил стоимость фьючерсов на газ в Европе, которая снизилась до 300 долларов за 1 тысячу кубов впервые за два года. Он отметил, что газ начал дешеветь еще осенью прошлого года.

"Причем к концу 2022 года падение ускорилось – и биржевые котировки опустились ниже 800 долларов. Затем, уже весной этого года, цена опустилась еще – планка понизилась до 450 долларов", – сказал он.

По мнению эксперта, причинами являются усиление конкуренции Китая за свободные объемы газа и высокие поставки сжиженного природного газа (СПГ).

"А потому уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах остается достаточным и своевременно пополняется. То есть потенциальные риски не оправдались – и газовый рынок ЕС чувствует себя вполне неплохо, а политика совместных закупок газа позволяет им выбивать дисконт", – подчеркнул Деев.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе 25 мая впервые за два года упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубов. Однако уже в 10:16 по московскому времени они остановились на отметке 298,2 доллара.