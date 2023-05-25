Исполком ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами РФ каких-либо деклараций

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Российские спортсмены не должны подписывать какие-либо декларации. Такой позиции придерживаются все члены Исполкома Олимпийского комитета России. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков в своем официальном телеграм-канале.

"Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо", – говорится в его публикации.

В марте президент МОК Томас Бах сообщал, что российские и белорусские спортсмены могут присоединиться к турнирам мирового уровня только в том случае, если они согласятся на участие в нейтральном статусе. Кроме того, они будут обязаны доказать, что не поддерживают спецоперацию.

18 мая Бах заявил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации. По его словам, рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.

