Путин провел телефонный разговор с президентом Турции

Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры двух стран подробно обсудили обстановку на Украине, ход спецоперации, а также вопросы организации гуманитарных коридоров. Отдельно российский президент коснулся ситуации в Мариуполе. Путин подчеркнул, что город освобожден и боевые действия там не ведутся.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

