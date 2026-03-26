Сергей Собянин рассказал, каким будет новый Национальный центр "Россия"

Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт строительству нового здания Национального центра "Россия". Комплекс будет возведен на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Сейчас котлован готов уже на четверть. По планам, это позволит завершить строительство здания уже в 2028 году.

Новое выставочное пространство должно стать одним из главных общественных пространств и новой визитной карточкой столицы. Национальный центр "Россия" сможет принимать до 20 тысяч посетителей одновременно. В здании будет 8 этажей, в том числе два подземных.

