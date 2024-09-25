Глава ПАО "КамАЗ" доложил Мишустину о наращивании в производстве автобусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным технологический и промышленный суверенитет страны. За полвека работы предприятие выпустило около 2,5 миллиона грузовиков.

Также в этом году с заводского конвейера сойдет 2,5 тысячи автобусов, из которых 630 – это электробусы. Их активно закупает Москва. Еще полтора года назад столица заключила с ПАО "КамАЗ" контракт на поставку экологичного транспорта. Сегодня в Москве более 2 тысяч таких машин. Закупают электротранспорт и регионы – небольшие партии появились в Ростове-на-Дону, Волгограде, Курске, Липецке.

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