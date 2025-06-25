Путин подписал закон о создании национального цифрового сервиса

Владимир Путин подписал закон о создании в России национального цифрового сервиса, который объединит в себе функции мессенджера и портала госуслуг. Новое приложение позволит гражданам звонить и переписываться на всех государственных языках российских регионов, а также подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи и подтверждать личность через цифровой ID.

С введением сервиса от граждан больше не смогут требовать бумажные документы, если их данные уже есть на платформе. Эти же сведения можно будет использовать для подтверждения возраста, получения льгот и регистрации в отелях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.