Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла вдвое

Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла вдвое. Об этом доложили Михаилу Мишустину на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ситуация остается сложной. Максимальный рост заболевших фиксируют в категории от 20 до 39 лет. Что касается полностью привитых от ковида, их среди заразившихся всего полпроцента, по данным Минздрава.

Также речь на заседании совета шла об обязательной вакцинации в ряде регионов, ситуации в Краснодарском крае и выделении дополнительных денег на лекарства от ковида.

Михаил Мишустин, отметил что россияне стали жаловаться на подорожание ПЦР-тестов и срыв сроков их выполнения частными лабораториями. Роспотребнадзор усилит контроль. Есть вероятность, что срок расшифровки анализа ограничат – 24 часа максимум. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.