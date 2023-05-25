Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования

Конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования, несмотря на проблемы. Об этом заявил Владимир Путин на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Переговоры прошли в Кремле. А до этого Ереван и Баку договорились о взаимном признании границ по состоянию на 1991 год.

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